İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle 3 özel uçağın hasar aldığı açıklandı. İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük stratejik nokta olan havalimanında yaşanan hasar, İsrailli yetkililer tarafından da doğrulandı.

"ÖNLEYİCİ FÜZE PARÇALARI HASAR VERDİ"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü."

BİR UÇAK TAMAMEN YANDI

Haberin detaylarında, İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen parçalar nedeniyle bir uçağın ağır hasar alarak alev alev yandığı, diğer iki uçağın ise hafif hasar gördüğü belirtildi. İsrail'in Maariv gazetesi de füze saldırısı sonucu yanan uçağın görüntülerini okuyucularıyla paylaştı.

MİSİLLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, Siyonist rejimi füze misillemeleriyle hedef almaya devam ediyor. Ben Gurion Havalimanı'ndaki bu hasar, Tahran’ın caydırıcılık hamlelerinin sahada yarattığı etkinin son örneği olarak kayıtlara geçti.