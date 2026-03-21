İran, İsrail'in Dimona Nükleer Tesisini vurdu

İran, balistik füzelerle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisini vurdu. Bölgeden patlama sesleri yükseliyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Dimona Nükleer Santrali'nin çevresi de dahil olmak üzere sirenler çaldığını aktardı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, füze saldırısında en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.