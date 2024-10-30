İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlemişti.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SALDIRIDAKİ ABD DETAYINI AÇIKLADI

İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde Irak'ta resmi temaslarda bulunduğunu ve en üst düzeyde iki makamla yaptığı görüşmede bu ülkenin toprak ve hava sahasını İran'ın aleyhine kullanmaya izin vermeyeceklerine dair teminat aldıklarını dile getiren Erakçi, buna karşın saldırıya ilişkin raporların Irak'ın hava sahasının kullanıldığı yönünde olduğunu belirtti.

Iraklı makamların olaya dair şikayetlerini uluslararası mercilere yapmaları konusunda kendileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erakçi, "ABD'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, İsrail'in saldırısına ilişkin şikayetlerini Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara ilettiklerini kaydetti.