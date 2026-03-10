İran İstihbarat Bakanlığı'ndan geniş çaplı operasyon: Amerikan-Siyonist ağına mensup 30 casus ve işbirlikçi tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı Halkla İlişkiler birimi, son birkaç gün içinde gerçekleştirilen istihbarat faaliyetlerine dair detayları paylaştı. Ülke genelinde eşzamanlı yürütülen operasyonlarda, Amerikan-Siyonist düşmanla bağlantılı 30 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN CASUSLUK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI

Rezevi Horasan Genel Müdürlüğü istihbarat ekipleri, Basra Körfezi'ndeki iki hükümet üzerinden vekaleten casusluk faaliyeti yürüten yabancı uyruklu bir şahsı tespit edip tutukladı. Şüphelinin, ülkenin askeri ve güvenlik verilerini toplayarak söz konusu Körfez ülkelerine aktardığı, bu bilgilerin de doğrudan Amerikan-Siyonist düşmana ulaştırıldığı belirlendi.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Genel İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkenin güneydoğu sınır hattında konuşlanan bir terör grubuna operasyon düzenledi. Operasyonda, Amerikan-Siyonist düşman adına vekaleten casusluk yaptığı saptanan bu "Siyonist askeri", askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin konumları, hareket tarzları ile ülkenin savunma tesisleri hakkında bilgi toplayıp düşmana gönderirken suçüstü yakalandı.

ÖZEL İLETİŞİM CİHAZLARI VE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Kürdistan Eyaleti Genel İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir başka operasyonda, mensubu olduğu terör grubuna ulaştırmak üzere ülkeye iletişim malzemesi sokmaya çalışan bölücü bir örgüt üyesi gözaltına alındı. Şahsın beraberindeki özel iletişim ekipmanlarına el konuldu.

Ayrıca, Kürdistan Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü ve SHD'nin ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, bölücü terör gruplarından birine ait askeri malzeme sevkiyatına müdahale edildi. Operasyonda 10 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 21 adet şarjör ve 630 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah sevkiyatının, Amerikan-Siyonist düşmanın ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan planlarına destek olmak amacıyla bölücü terör grubunun iç işbirlikçileri tarafından kullanılmasının planlandığı ortaya çıkarıldı. Müdahale sırasında grubun 2 irtibat elemanı tutuklanırken, bir şahıs örgüt unsurları tarafından öldürüldü.

Öte yandan, İstihbarat Bakanlığı ekipleri, Amerikan-Siyonist düşmanın 8 farklı eyaletteki planlarını devreye sokmaya hazırlanan 19 saha ve medya işbirlikçisini tutukladı. Karşı-devrim unsurları ve Siyonist rejimin kilit isimleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen bu şahıslardan birinin profili dikkat çekti. Söz konusu şüphelinin 10 yıl boyunca yurtdışında yaşayıp gerekli eğitimleri aldıktan sonra ülkeye döndüğü, güneybatı eyaletlerinden birinde silahlı bir hücre kurduğu ve Tahran'da eylem hazırlığındayken yakalandığı bildirildi.

TAHRAN'DA 6 KİŞİLİK ŞEBEKEYE MÜDAHALE

İstihbarat Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (FERACA) Tahran'da düzenlediği ortak operasyonda, Milli-İslami değerlere hakaret eden ve rejim adına operasyonel güç görevi üstlenen 6 kişi tespit edilerek tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bıçak, pala ve kılıçlardan oluşan 200'den fazla kesici alet, 5 kilogram uyuşturucu madde ve 200 litreyi aşkın alkollü içki ele geçirildi.