İran istihbaratından ülke genelinde operasyon: ABD ve İsrail bağlantılı 97 kişi tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, hayatını kaybeden komutan Seyyid İsmail Hatib anısına yürütülen istihbarat ve güvenlik operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık birimlerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar zincirinde, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 97 "İsrail askeri" tespit edilerek tutuklandı. Güneydoğu sınırında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise sabıkalı olduğu belirtilen bir grup lideri ölü olarak ele geçirildi.

ÜLKE GENELİNDE KARŞI CASUSLUK OPERASYONU:

İstihbarat Bakanlığı Karşı Casusluk Birimi'nin yürüttüğü çalışmalarda, ABD ve İsrail istihbaratı adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla 69 kişi yakalandı. Açıklamaya göre, tutuklanan şahıslar özellikle yılın son günlerinde sokak olayları başlatmak, şiddet eylemleri organize etmek ve can kayıplarına yol açacak provokasyonlar için ağ kurma hazırlığı içindeydi.

Söz konusu kişilerin gizlendikleri adreslerde yapılan aramalarda 45 adet ateşli silah, bu silahlara ait mühimmat ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi. Bakanlık, tutuklanan şüphelilerden bir kısmının geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayların kışkırtıcıları olduğunu belirtti. Bu kişilerin, Avrupa'da yaşayan irtibat unsurları üzerinden İsrail askeri istihbarat servisi (Aman) subaylarıyla iletişim kurduğu ve doğrudan onların yönlendirmesiyle hareket ettiği ifade edildi.

HUZİSTAN'DA BEŞ SİLAHLI HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

Operasyonların bir diğer odak noktası olan Huzistan'da, valilik binasına yönelik daha önce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından başlatılan istihbarat çalışmaları sonuç verdi. Huzistan Genel İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, valilik saldırısının 6 ana failini tespit ederek tutukladı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle bu grupla bağlantılı 4 farklı örgütsel hücre de deşifre edildi ve bu hücreleri yöneten 5 ana köprübaşı unsuru gözaltına alındı. Açıklanan bilgilere göre bu hücreler; kamu binalarına silahlı saldırı düzenlemek, polis devriyelerini hedef almak ve bir adliye binasına molotof kokteyli atmak suretiyle bölgede güvenlik zafiyeti yaratmayı planlıyordu. Hücre evlerinde yapılan aramalarda 10 adet el yapımı güçlü patlayıcı, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Buna ek olarak, son 24 saat içinde Huzistan vilayeti genelinde casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 kişi daha tutuklandı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan vilayetinde, İstihbarat Genel Müdürlüğü, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı ve Emniyet Güçleri'nin katılımıyla ortak bir operasyon düzenlendi. Sınır hattında konuşlanan, ayrılıkçı gruplarla bağlantılı ve doğrudan İsrail istihbaratının yönlendirmesi altında olduğu belirtilen bir casusluk ağının 13 üyesi yakalandı.

Tutuklanan grubun; askeri ve emniyet güçlerinin hareketliliği, mevzileri ve savunma tesisleri hakkında istihbarat topladığı, bu bilgileri aktardığı ve aynı zamanda terör eylemleri için hazırlık yaptığı tespit edildi. Çabahar, İranşehr ve Zahidan şehirlerindeki saklanma yerlerine yapılan baskınlarda önemli miktarda silah ve mühimmatın yanı sıra, 5 adet Starlink uydu internet cihazı ile çeşitli elektronik casusluk ekipmanları ele geçirildi.

Bu müşterek operasyon sırasında bölgede tanınan ve aranan grup lideri Nematullah Şehbahş (Cemuk) öldürüldü. Operasyonun devamında, Şehbahş ile bağlantılı olan dört kişilik ayrı bir silahlı timin Zahidan çevresindeki dağlık ve sarp arazideki sığınağı tespit edildi. Sistan, Belucistan ve Kirman İstihbarat Genel Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü nokta operasyonla bu dört kişi de sağ olarak yakalandı.