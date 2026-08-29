İran, İtalyan heykeltıraşın önemli eserine ev sahipliği yapıyor

“Pomodoro Küresi” olarak bilinen üç ton ağırlığındaki bronz küre, İtalya’nın önde gelen çağdaş heykeltıraşlarından Arnaldo Pomodoro’nun dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eser, karmaşık yapısı ve gizemli görünümüyle İran’daki modern sanatın önemli örnekleri arasında değerlendiriliyor.

POMODORO KÜRESİ, ZAMAN MÜZESİ’NDE

Üç ton ağırlığındaki bronz küre, iki yıl süren araştırma ve restorasyon projesinin ardından Tahran’ın Zaferaniye bölgesinde bulunan Zaman Müzesi’nin bahçesinde sergilenmeye başladı. Eserin tanıtım ve açılış töreni, Arnaldo Pomodoro’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlendi. Törene çok sayıda kültür yöneticisi, müze yetkilisi ve İtalya’nın kültürel temsilcileri katıldı.

Arnaldo Pomodoro, 20. yüzyıl İtalya’sının en tanınmış heykeltıraşları arasında yer alıyor. Sanatçı, özellikle küresel, geometrik ve sembolik yapılardan oluşan eserleriyle tanınıyor. Pomodoro’nun “Küre” adlı eseri, İtalya’daki Pomodoro Vakfı’nın gözetiminde iki yıl süren uzman inceleme ve restorasyon çalışmalarının ardından Zaman Müzesi’nin bahçesine taşındı ve burada sergilenmeye başlandı. Söz konusu girişimin, önemli çağdaş sanat eserinin korunması ve kalıcı olarak sergilenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.