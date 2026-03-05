İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 105 sivil mekân vuruldu

Defapress haber sitesi, İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkede 174 yerleşim biriminde 636 noktaya, toplamda 1332 saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, 105 sivil mekanın vurulduğu belirtildi.

Marage, Urumiye, Lamerd, İsfahan, Hemedan, Kürdistan, Kirmaşan şehirleri ve Tahran’daki bazı bölgelerde sivil yerleşim yerlerinin doğrudan saldırıya uğradığı ve zarar gördüğü vurgulandı.

Zarar gören yerler arasında çeşitli kentlerdeki 7 Kızılay şubesi ve 14 sağlık ve ilaç merkezinin bulunduğu kaydedildi.