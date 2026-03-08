İran Kızılayı: ABD ve İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil nokta hedef alındı

İran Kızılayı, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda aralarında konut, okul ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu toplam 9 bin 669 sivil birimin vurulduğunu duyurdu. Saldırılarda 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıların bilançosuna dair güncel verileri paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, askeri olmayan bölgelerin yoğun olarak vurulduğu vurgulanarak, toplam 9 bin 669 sivil noktanın doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi.

Gerçekleştirilen saldırılar sonucunda görev başındaki 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33 sağlık çalışanının ise yaralandığı aktarıldı.

