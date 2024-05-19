İran Kızılayı Reisi'nin helikopteriyle iletişim kurulduğunu aktardı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde olduğu helikopterin kaza yapması dünyanın gündemine oturdu. İran Kızılayı Genel Sekreteri, helikopterle iletişim kurulduğunu ve bir kaç dakika içinde güzel haberler almayı umduklarını belirtti.
İran Kızılayı Genel Sekreteri, yaptığı açıklamada 5 operasyonel ekibin helikopterin düştüğü koordinatlara yaklaştığını belirtti. Kızılay Genel Sekreteri Yaqub Soleimani, Kızılay'ın acil durum yönetim merkezinde yaptığı açıklamada, kaza bölgesinde toplam 15 hızlı müdahale operasyon ekibinin bulunduğunu açıkladı.
HELİKOPTERLE İLETİŞİM KURULDU
Kızılay Genel Sekreteri, bölgede çalışan Kızılay personelinin, helikopterde bulunan kişilerde çağrı aldığı yönünde rapor bildirdiklerini aktardı. Tasnim Haber Ajansı'nın helikopterle iletişim kurulduğu haberini doğruladı.