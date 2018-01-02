Amerika ve İsrail, İran'daki eylemlerle ilgili "dış müdahale kampanyası" yürütürken Türkiye, Rusya, Almanya, Çin ve Suriye ise "dış müdahaleye karşı" konum aldı. İran'a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunan Amerika ve İsrail yine yalnız kaldı.

İran'da Atlantik cephesi tarafından açıkça provake edilen eylemler dünya ülkelerinin gündeminde. Türkiye, Rusya, Almanya, Çin ve Suriye İran'daki eylemlerle ilgili sağduyu çağrısı yaparken, Amerika ve İsrail dış müdahale propagandası yapıyor.



Kudüs'ten sonra İran'ı menziline alan Atlantik medyası yaptıkları haberlerle İran hükümetini hedef alıyor.



ABD Başkanı Trump sosyal medyadan attığı "Değişim zamanı" tivitiyle Ruhani'yi hedef aldı.



İsrail Başbakanı Netenyahu de "Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak" diyerek Ruhani'yi tehdit etti.



ABD ve İsrail'den gelen kışkırtıcı açıklamalarının aksine sağduyu çağrısında bulunan ülkelerden Türkiye ise Tahran'a destek açıklaması geldi.



Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşerek İran'daki son durumu değerlendirdi.



Rusya, gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı. Rus Dışişleri Bakanlığı, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını istedi.



Çin Halk Cumhuriyeti de "İran’ın istikrarını korumasını ve kalkınma gerçekleştirmesini diliyoruz’’ ifadesini kullandı.



Suriye Dışişlerinden yapılan açıklamada da "Suriye’nin, ABD ve Siyonist İsrail’in İran’da mevcut durumlar konusunda ilan ettikleri tutumları keskin bir dille kınadı" ifadesine yer verildi.



ulusal.com.tr