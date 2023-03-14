İran Kültür Bakanı'ndan Gencevi yorumu: "Milletlerin birlik ve beraberliğinin tezahürdür"

Kaleme aldığı şiirleri okundu. Eserlerinin yer aldığı tablolar görücüye çıkartıldı.

Türk şair ve düşünür Hakim Nizami Gencevi’yi tanıtmak için İran’da düzenlenen anma haftası son buldu.

İran’ın çeşitli noktalarında 5-12 Mart tarihleri arasındaki Gencevi’yi anma programının kapanışı başkent Tahran’daki Birlik Salonu’nda yapıldı.

İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve çok sayıda sanatseverin yer aldığı kapanış töreninde Gencevi’nin heykeli ile şiirlerinin topluca yer aldığı kitap tanıtıldı.

Tören çıkışı Ulusal Kanal’a konuşan İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Gencevi gibi isimlerin birleştirici özelliği olduğunu söyledi.

- İstanbul’da önemli eserlerde Farsça şiirler görebilirsiniz. Biz bunları bu medeniyet sahasında farklı milletlerin birlik ve beraberliğinin tezahürü olarak görüyoruz.

Eserlerini Farsça yazan Hakim Nizami Gencevi, felsefe, edebiyat, astronomi, tıp ve geometri üzerine de çalışmalar yaptı. 12’inci Yüzyılda yaşayan Gencevi, Fars edebiyatının “hamse” türünün kurucusu olarak biliniyor. Gencevi, Sadi Şirazi, Mevlana, Ali Şir Nevai gibi isimler içinde önemli bir ilham kaynağı oldu.