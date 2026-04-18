İran lideri Hamaney: ''İslam ordusu vatanı kahramanca savunmaktadır''

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resmi bir mesaj yayımladı. Mesajına Kur’an-ı Kerim’den "İnna'llahe yuhibbu'l-lezine yukatilune fi sebilihi saffen keennehum bunyanun marsus." (Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever.) ayetiyle başlayan Hamaney, ordunun güncel askeri duruşunu, İslam Devrimi sonrası geçirdiği dönüşümü ve gelecekteki savunma hedeflerini değerlendirdi.

Hamaney, yayımladığı metne "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kutlu doğum gününü, tüm askerlere, onların değerli ailelerine ve büyük İran milletine tebrik ediyorum." sözleriyle giriş yaptı. Ordunun geçmişten bugüne uzanan tarihsel sürecine değinen İran lideri, 1979 İslam Devrimi'nin silahlı kuvvetler için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:"İslam Devrimi'nin zaferi, ordunun hayatında iki dönem arasında bir ayrım çizgisidir ve bu, bu toprakların düşmanları ve iç hainler tarafından ülkenin cesur ve samimi askerlerine dayatılan zayıflık döneminin sonu olarak kabul edilmelidir. Ondan sonra ordu, doğru yerinde durdu ve eski tağut ve yozlaşmış Pehlevi rejimine ait olmak yerine, milletin sıcak kucağına girdi; gerçekten ordu milletin evladıdır ve halkın evlerinin içinden çıkar. Ordu kısa süre sonra ABD'nin, Pehlevi tağutunun kalıntılarının ve parçalanmış bir İran isteyen ayrılıkçıların uğursuz planlarına karşı durdu ve destanlar yarattı."

Ordunun güncel savunma kapasitesi ve sahadaki rakiplerine karşı tutumu hakkında doğrudan değerlendirmeler yapan Hamaney, "İslam ordusu vatanı kahramanca savunmaktadır" vurgusu yaptı. Emperyalizm ve Siyonizm karşıtı mesajlar veren Hamaney, "İslam ordusu, tıpkı önceki iki cephe savaşında olduğu gibi, şimdi de vatanı, toprağı ve ait olduğu bayrağı kahramanca savunmakta ve güçlü ilahi ve halk dayanağına dayanarak, yoğun ve sağlam saflar halinde, diğer silahlı kuvvetlerin mücahitleriyle omuz omuza, küfür ve emperyalizm cephesinin başındaki iki orduyla pençeleşmekte ve onların zayıflığını ve aşağılığını dünya gözüne sergilemektedir; tıpkı İHA'larının Amerikalı ve Siyonist canilere yıldırım gibi çarpması gibi, cesur deniz kuvvetleri de yeni yenilgilerin acısını düşmanlara tattırmaya hazırdır." dedi.

Askeri yeteneklerin önümüzdeki süreçte daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden İran lideri, ordunun yönetim kademelerine, planlamalarına ve tarihsel mirasına atıfta bulunarak şunları kaydetti:"Şüphesiz, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar koruyan bu özgün halk kurumunun çeşitli yeteneklerinin gelişme çizgisi iki kat daha fazla takip edilmelidir ve Allah'ın izniyle yakın ufukta bunu gerçekleştirmek için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu yolda, son elli yılda çok sayıda yönetim nesli boyunca orduyu yönlendiren ve yöneten ve birçoğu şehitler kervanına katılan kahramanların şahsına ve ayrıca onların program ve eylemlerine ve onların asil, samimi yol ve yöntemlerine dikkat edilmesi, silahlı kuvvetlerin tüm unsurları için ders ve ilham kaynağı olacaktır."

Hamaney, mesajını silahlı kuvvetler personeline, gazilere ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine selam göndererek noktaladı: "Yüce Allah'ın selamı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun tüm mücahitlerine, subaylarından komutanlarına, personeline ve isimsiz, sessiz askerlerine olsun; Yüce Allah'ın selamı tüm fedakarlarına ve gazilerine olsun ve O'nun özel rahmeti, ABD ve Siyonist rejimin büyük İran milletine karşı dayattığı cephe savaşının tüm şehitlerinin değerli ailelerine olsun."