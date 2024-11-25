İran lideri Hamaney'den Netanyahu ile ilgili açıklama

İran lideri Hamaney, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili açıklama yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu için tutuklanma emri çıkarmasının yeterli olmadığını belirten Hamaney, Netanyahu hakkındaki hükmün idam olması gerektiğini söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran lideri Hamaney'den Netanyahu ile ilgili açıklama
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İran lideri Ali Hamaney, Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine bir konuşma yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği insanlık suçlarına işaret eden Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu için tutuklanma emri çıkarması kararını değerlendirdi.

Hamaney, "Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi, bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmelidir." dedi.

Sivillerin yaşam alanlarının bombalanmasına tepki gösteren İran lideri, "Gazze ve Lübnan'daki insanların evlerini bombalamak bir zafer değildir. Ahmaklar, halkın evlerini ve hastaneleri bombaladıkları için zafer kazandıklarını sanmasınlar. Kimse bunu bir zafer olarak görmez. Bunların yaptığı zafer değil, savaş suçudur." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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