İran: Masada "önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle" karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile gerçekleştirilecek olan müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşan diplomatik temasların çerçevesini çizen İranlı yetkili, müzakerelere yönelik resmi tutumlarını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Arif, karşılarında görecekleri muhatapların önceliklerinin müzakere sürecinin sonucunu doğrudan etkileyeceğini dile getirdi.

MÜZAKERE MASASINDAKİ İHTİMALLER

Arif, platform üzerinden yaptığı açıklamada "Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” sözleriyle aktardı. Görüşmelerin tıkanma ihtimalini de net bir kırmızı çizgiyle belirten Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, diplomatik temaslardan bir sonuç çıkmaması halinde yürütülecek politikalara da değindi. Masada mutabakat sağlanamaması durumunda ülkesinin savunmasını kararlı bir şekilde sürdüreceğinin altını çizen Arif, ortaya çıkacak bu sürecin dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.