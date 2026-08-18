İran Meclis Başkanı Galibaf: "Hürmüz Boğazı, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları yerine getirilmeden açılmayacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "İran, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda belirtilen şartlar yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı'nı açmayacak" dedi. Galibaf, ABD'nin mutabakat zaptındaki taahhütlerinden geri döndüğünü öne sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Meclis Başkanı Galibaf: "Hürmüz Boğazı, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları yerine getirilmeden açılmayacak"
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisten düzenlenen bir oturumda ABD ile imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na değindi.

"DÜŞMAN AĞIR SİYASİ YENİLGİSİNİ TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Meclis Başkanı Galibaf, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ABD'nin yenilgisi olduğunu belirterek, "Tahmin ettiğimiz gibi, savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmayı çaresizlikten kabul eden düşman (ABD), ağır siyasi yenilgisini telafi etmek için kısa süre sonra taahhütlerinden geri döndü. Hürmuz Boğazı, abluka kaldırılmadan, dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmadan, petrol ambargosu kaldırılmadan, tüm cephelerdeki tehditler ve askeri operasyonlar sona ermeden ve mutabakat zaptının diğer şartları yerine getirilmeden açılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK DİRENCİMİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"

Galibaf, "Mutabakat zaptıyla, ablukanın kaldırılması ve ateşkesin sağlanması konusunda elde edilen fırsat, İran'ın ekonomik direncini artırmaya ve savunma kapasitesini yeniden inşa etmeye önemli bir katkı sağlamıştır" dedi.

"DAHA AĞIR BİR YENİLGİ YAŞATMAYA HAZIRIZ"

İran'ın ABD'nin eylemlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirten Galibaf, "İran, düşmanın eylemleri ve ilerlemeleriyle orantılı olarak ona daha öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

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