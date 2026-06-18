İran Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda gemilerden geçiş ücreti alınacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran devlet televizyonuna verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri ile sağlanan mutabakatın detaylarına ve bölgesel yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf'ın açıklamalarında, küresel ticaretin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsü, ödenecek savaş tazminatı ve Washington yönetimine karşı süregelen güvensizlik öne çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ÜCRETLİ GEÇİŞ DÖNEMİ

Bölgede yaşanan savaş sürecinde yaptığı uyarıları hatırlatan Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda yeni bir uygulamanın devreye gireceğini belirtti. Geçiş yapan gemilere sunulacak hizmetlerin artık bedellendirileceğini aktaran Kalibaf, konuya ilişkin yaklaşımını, "Savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve 'Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek.' demiştim. Bugün de aynı görüşteyim." ifadeleriyle dile getirdi.

Bu yeni dönemin uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarıyla uyumlu olacağını savunan Kalibaf, boğaza kıyısı olan ülkelerin haklarına işaret etti. Kalibaf, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir." dedi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ ONAYLASA BİLE ABD'YE GÜVEN YOK

Tahran yönetiminin, sağlanan uzlaşmaya rağmen ABD'ye karşı temkinli tutumu devam ediyor. Kalibaf, mutabakatın resmiyet kazanmasının Amerika Birleşik Devletleri'ne duyulan güvensizliği ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, "Nihai bir anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki mutabakat metninde yer alan mali yaptırımlar hakkında da bilgi veren Kalibaf, İran'a ödenecek olan 300 milyar dolarlık savaş tazminatının belgede "yeniden imar ve ekonomik kalkınma" ifadeleriyle formüle edildiğini açıkladı.

Anlaşmanın uygulanma safhasına dair metindeki 13. maddeyi işaret eden Meclis Başkanı, izlenecek yol haritasının karşılıklılık ilkesine dayandığını bildirdi. ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda atılacak adımları netleştiren Kalibaf, "Mutabakat metninde üstlendiğimiz her yükümlülük, 'adım karşılığında adım' ilkesi temelinde kabul edilmiştir. 13. madde de tam olarak bu esasa göre düzenlenmiştir. Buna göre, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız." dedi.