İran Meclis Başkanı Kalibaf: “İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi”

İran resmi haber ajansı IRNA'nın servis ettiği habere göre, İran Devrimi Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölüm yıl dönümü kapsamında başkent Tahran'da resmi bir anma mesajı yayımlandı. Meclis Başkanı Kalibaf tarafından paylaşılan metinde, devletin mevcut dış politikası ve güvenlik doktrinine dair somut çerçeveler çizildi.

''BOŞ TEHDİTLER DÖNEMİ SONA ERDİ''

Kalibaf, mesajında Humeyni’nin İran halkına baskı ve zorbalığa karşı hiçbir zaman geri adım atmamayı öğrettiğini belirtti. Yönetim olarak kendilerinin de aynı yolu takip ettiklerini vurgulayan meclis başkanı, ülkesine yönelik yaklaşımlara değinerek, “boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini" ifade etti.

Diplomatik alanda İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde İran heyeti başkanı sıfatını da taşıyan Kalibaf, açıklamasının devamında hedeflerini doğrudan isimlendirdi. Açıklamalarında doğrudan Washington yönetimini ve Tel Aviv'i işaret eden Kalibaf, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “ABD ve Siyonist rejimle (İsrail) olan çatışmada, İran’a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiği ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verileceği gösterilmiştir.”