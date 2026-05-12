İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj: “İran halkının haklarını kabul etmekten başka seçenek yok”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakere süreciyle ilgili olarak İran halkının haklarının teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, alternatif yaklaşımların sonuçsuz kalacağını ve gecikmenin maliyetinin ABD halkına yansıyacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesi ile ABD arasındaki müzakere süreçlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Tahran çıkışlı bilgilere göre Kalibaf, iki ülke arasındaki diplomatik temasların gidişatı ve çözüm yolları hakkında net bir çerçeve çizdi.

DİĞER TÜM YAKLAŞIMLAR SONUÇSUZ KALACAK

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımlayan Kalibaf, müzakere masasındaki temel şartlarını hatırlattı. İran halkının kırmızı çizgilerine vurgu yapan Meclis Başkanı, "14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullandı. Mesajında kararlılık vurgusu yapan Kalibaf, belirlenen bu şartların dışındaki hiçbir formülün masada karşılık bulmayacağını belirterek, "Diğer tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kalibaf'ın açıklamaları sadece siyasi taleplerle sınırlı kalmadı; İranlı yetkili sürecin uzamasının ekonomik yansımalarına da dikkat çekti. Müzakerelerin nihayete ermemesi durumunda oluşacak mali yükün Amerikan halkının omzuna bineceğini savunan Kalibaf, "Ne kadar gecikirlerse ABD’li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak." yorumunda bulundu.

