İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığı bildirildi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığını, 3 kişi hakkında da yolsuzluk suçlamasından işlem yapılacağını belirtti.



Ejei, dolar kuru üzerinden yolsuzluğa karıştığı iddia edilen 6 kişinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığını aktardı.



Ahmed Irakçi yolsuzluğa karıştığı ileri sürülerek dün görevden alınmıştı.