ABD’nin yaptırımlarına karşı İranlı gençler tek ses oldu. Tahran’da Azadi satadyumunda 100 bin Gönüllü Seferberlik Gücü üyesi genç buluştu. Burada toplanan kitleye hitap eden İran Dili Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, “İran yaptırımları kıracak, Amerika İran milletinden yeni bir tokat daha yiyecek” dedi.

İran Dini lideri Ayetullah Hamaney 100 bin kişilik Azadi stadyumundan ABD’ye meydan okudu.



Stadyumu dolduran İran Gönüllü Seferberlik Gücü üyesi gençlere hitap eden Ayetullah Hamaney, Amerika tarafından ülkelerini hedef alan ağır yaptırımları kıracaklarını söyledi.



İran dini lideri, "Şüphesiz bu yaptırımların da altından kalkacağız. Yaptırımları kırmak Amerika’ya ağır bir darbe vurmak demektir. Amerika İran milletinden yeni bir tokat daha yiyecektir” dedi.



Ayetullah Hamaney, ABD Başkanı’nın “İki ila üç ay bekleyin İran İslam Cumhuriyeti yıkılacak” yorumuna da tepkiliydi.



“Bu sözler 40 yıl önce birbirlerine, İslam Cumhuriyeti yakında devirilecek müjdesini veren ABD’liler ile ülkedeki uşaklarının iddialarını anımsattı” diyen İran Dini lideri, "40 yıl geçti ve o narin fidan heybetli bir ağaç haline geldi." ifadelerini kullandı.



İran Dini lideri, İran Milli ekonomisinin yaptırımlardan daha güçlü olduğunu söyledi.



“Milli ekonomimiz yaptırımları yenebilir,” diyen İran Dini lideri, “yaptırımların başarısızlığı ABD'nin hezimeti demektir.” yorumunda bulundu.



“Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail” sloganları ile yankılanan Azadi stadyumunda gerçekleşen konuşma sırasında, İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları da hazır bulundu.



ulusal.com.tr