İran neden ABD ile müzakere yapmıyor?
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, ABD’nin İran’a karşı “Deve kini” beslediğini söyledi. ABD’nin 1979 devrimiyle İran’da yenildiğini belirten Hamaney, Washington’un bunu telafi etmeye çalıştığını belirtti.
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Ülke yöneticilerine de seslenen Hamaney, kararlar alırken ABD’nin tutumuna göre hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD’lilerle neden doğrudan müzakere masasına oturmadıklarına dair eleştirilere yanıt verdi.
- Amerika, İran'ı kendi mülkü gibi görüyordu, ancak burası onun elinden alındı ve kontrolünden çıktı. Bu nedenle, onun ülkemize ve devrimimize olan kini, deve kini gibidir! Ve bu kolay kolay geçecek bir kin değildir. Amerika, İran'da yenilgiye uğradı ve bu yenilgisini telafi etme arayışındadır. Bu Avrupa ülkeleriyle olan farktır.
Tahran’daki halk buluşmasında konuşan Hamaney, ABD ile iletişim konusunda ülke yöneticilerine de uyarılar yaptı.
- Yetkililer ve karar alıcılar, hiçbir şekilde Amerika ve siyonistlerin taleplerini ve tutumlarını dikkate almamalıdır. Ülkemizin yetkilileri, herhangi bir dönemde farklı konulara ilişkin karar alırken, Amerikalıların temelsiz beklentilerini ve onların çıkarlarını dikkate alırsa, halk egemenliğini ve cumhuriyet yönetimini tehdit etmiş olurlar.
Hamaney’in gündeminde ABD ve İsrail’in medya üzerinden yaptığı propagandalar da vardı.
- Siz güçleniyorsunuz ama o, zayıfladığınızı söylüyor. Kendisi zayıflıyor ama güçlü olduğunu iddia ediyor. Bugün medya, kültür kurumlarımız, İrşad Bakanlığı, radyo-televizyon kuruluşlarımız ve sosyal medya aktiflerinin esas görevi, düşmanın sahte güç algısını yıkmak ve onların propagandalarının halk üzerinde etkili olmasını önlemektir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi