İran neden ABD ile müzakere yapmıyor?

Ülke yöneticilerine de seslenen Hamaney, kararlar alırken ABD’nin tutumuna göre hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD’lilerle neden doğrudan müzakere masasına oturmadıklarına dair eleştirilere yanıt verdi.

- Amerika, İran'ı kendi mülkü gibi görüyordu, ancak burası onun elinden alındı ve kontrolünden çıktı. Bu nedenle, onun ülkemize ve devrimimize olan kini, deve kini gibidir! Ve bu kolay kolay geçecek bir kin değildir. Amerika, İran'da yenilgiye uğradı ve bu yenilgisini telafi etme arayışındadır. Bu Avrupa ülkeleriyle olan farktır.

Tahran’daki halk buluşmasında konuşan Hamaney, ABD ile iletişim konusunda ülke yöneticilerine de uyarılar yaptı.

- Yetkililer ve karar alıcılar, hiçbir şekilde Amerika ve siyonistlerin taleplerini ve tutumlarını dikkate almamalıdır. Ülkemizin yetkilileri, herhangi bir dönemde farklı konulara ilişkin karar alırken, Amerikalıların temelsiz beklentilerini ve onların çıkarlarını dikkate alırsa, halk egemenliğini ve cumhuriyet yönetimini tehdit etmiş olurlar.

Hamaney’in gündeminde ABD ve İsrail’in medya üzerinden yaptığı propagandalar da vardı.