İran noktayı koydu: ABD ile müzakere edecek mi?

ABD ve İsrail saldırılarında şehit edilen İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Washington ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

ABD ve İsrail'in emperyalist saldırıları sırasında şehit edilen İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, İran devlet televizyonunda katıldığı yayında gündemi değerlendirdi.

Tahran yönetiminin ABD'ye yönelik güvensizliğini vurgulayan Muhbir, taraflar arasında herhangi bir müzakere ihtimalini düşünmediklerini belirtti. Muhbir, tutumlarını şu sözlerle dile getirdi: "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek."

''SAVAŞI GEREKLİ OLDUĞU KADAR UZATABİLİRİZ''

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı uzun süreli bir direniş kapasitesine sahip olduğunu belirten İranlı yetkili, geçmiş askeri tecrübelerine atıfta bulundu. Muhbir, ülkesinin bu konudaki stratejisini, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik." ifadeleriyle aktardı.

Çatışmaların sahadaki yansımalarına dair bir diğer değerlendirme ise Emekli ABD Ordusu Albayı ve analist Douglas Macgregor'dan geldi. Macgregor, İran ile devam eden savaş sürecinde ABD'nin ağır askeri ve lojistik kayıplar yaşadığını vurguladı. Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine sağladığı istihbarat desteğinin sahadaki etkisine dikkat çeken Macgregor, mevcut krizdeki en büyük tehlikenin İsrail'in nükleer silah seçeneğini masaya getirmesi olduğunu ifade etti.

