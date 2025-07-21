İran nükleer görüşmeleri ve Rusya–Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler 25 Temmuz’da İstanbul’da görüşülecek. Bu hafta içinde Rusya-Ukrayna heyetlerinin de İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran nükleer görüşmeleri ve Rusya–Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
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İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler, 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. Gelişmeyi İran Devlet Televizyonu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de görüşmelerin cuma günü İstanbul'da yapılacağını doğruladı.

Bekayi, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini bildirdi. Görüşmelerin Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde yapılacağını kaydetti.

Görüşmelere İran'ı temsilen Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Tahtırevan ile Kazım Garibabadi katılacak.

GÖZLER RUSYA–UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE

İran ile nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta yine İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında yapılan görüşmelerin devamı konusunda anlaşmıştı. Müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran’da İran’a saldırılmıştı. Hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci İsrail’in saldırıları nedeniyle kesilmişti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de bu hafta içi İstanbul’da yapılması öngörülüyor. Vladimir Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerini gelecek hafta yapmayı teklif ettiklerini duyurmuştu. Rus müzakere ekibinden bir kaynak da Ukrayna’nın müzakere teklifini doğrulamıştı.

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