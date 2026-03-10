İran ordusu: "Bölgedeki ABD-İsrail radarlarının çoğu imha edildi"

Tahran’dan gelen açıklamalar, özellikle Hayfa gibi kritik noktaların artık "daha kolay" vurulabilir menzile girdiğini vurguluyor.

"HAYFADAKİ ASKERİ ÜSLERİ VURMAK ARTIK DAHA KOLAY"

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Silahlı Kuvvetlerin insansız hava araçları (İHA) ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonların teknik detaylarını paylaştı. Devrim Muhafızları Ordusu’nun modern kontrol sistemleri ve ileri teknolojiye dayalı hassas saldırılarla düşman mevzilerini etkili biçimde vurduğunu belirten Ekreminiya, sahadaki yeni denklemi şu sözlerle özetledi: “Düşmanın radar kapasitesinin önemli bir kısmı imha edildi. Bu durum, Hayfa’daki askeri üsleri vurmayı, eskisine kıyasla daha kolay hale getirdi.”