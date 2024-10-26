İran-Pakistan sınırında kanlı saldırı: 10 Sınır Muhafızı hayatını kaybetti!

İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 10 sınır muhafızı hayatını kaybetti. Gohar Kuh bölgesinde devriye görevi yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmayı, Ceyş ül-Adl terör örgütü üstlendi.

Saldırının ardından bölgeye ek güvenlik ekipleri sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani, olayın detaylıca araştırılması ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması için talimat verdi.