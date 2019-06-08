Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük petrokimya holdingine yaptırım uygulama kararı aldı. Kararın gerekçesi; Basra Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketinin, Devrim Muhafızları'na mali destek sağladığı iddiası

Washington, Tahran'a yönelik bir yaptırım adımı daha attı.



Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, İran'ın en büyük petrokimya firması, İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.



Yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.



Söz konusu ana firmalara ait 39 alt petrokimya şirketlerine ve bireylere de yaptırım uygulandığı kaydedildi.



Kararın ardından Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bu eylem, petrokimya sektöründe ve Devrim Muhafızları'na finansal olarak yaşam imkânı sağlayan başka yerlerdeki firma ve şirketleri hedeflemeye devam edeceğimizin bir uyarısıdır." şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr