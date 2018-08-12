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İran petrolündeki en büyük pay Çin'in

İran petrol sahasından çekilen Fransız şirketinin hisselerini Çin aldı. Böylece Basra Körfezi sahasında çoğunluk hisse Çin'e geçmiş oldu.

İran petrolündeki en büyük pay Çin'in

Nükleer anlaşmadan çekilerek İran ambargolarını askıdan indiren Amerika, Avrupalı şirketleri de İran'da petrol alımını kesmeye zorluyor.

Washington ekonomik yaptırımlarla rejim değişikliğine zorladığı İran'a bölge ülkeleri destek oluyor.

Amerikan yaptırımlarını gerekçe gösteren Fransız petrol doğalgaz şirketi Total, İran'dan çekilme kararı aldı. Şirketin Güney Pars Gaz Sahası'ndaki hisselerini Çin Devlet Petrol Şirketi aldı.

Projede yüzde 30'luk paya sahip olan Çin Devlet Petrol Şirketi, Total'in projedeki yüzde 50'lik hissesini satın alarak yüzde 80'lik paya sahip oldu.

Böylece Çin, 5 milyar dolarlık projede en büyük paya sahip şirket haline geldi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çin #iran #petrol
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