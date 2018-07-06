Amerika'nın yeni yaptırım tehditlerine İran resti çekti. Amerika'nın ekonomik abluka ile rejim değişikliğine ve koasa zorladığı İran, herhangi bir yaptırıma karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını açıkladı.

İran resti çekti, Amerika'nın ekonomik yaptırım tehditlerine karşı savaşacakalarını ilan etti.



Müttefiklerini İran'a yönelik yaptırıma zorlayan Amerika'ya karşı çok sert bir yanıt verdi İran. İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, "Hürmüz Boğazını kapatarız" dedi.



Petrol ticaretini zayıflatarak ülkeyi köşeye sıkıştırmaya çalışan Amerika'ya karşı verilen yanıt tüm dünyada yankı buldu.



Amerika'nın yaptırım çağrısına karşı İran'dan yana tutum alan Türkiye, "yaptırım uygularsan karşılığını alırsın" dedi.



Dünya petrolünün yüzde 80'nin taşıyan Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarında artış demek.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise İsviçre’deki temasları sırasında yaptığı açıklamada uyardı.





Bir uyarı da İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü temsilcisinden geldi. İran'ın OPEC yetkilisi Hossein Kazempur Ardebili, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda petrol varil fityatlarının 100 doları aşıcığını açıkladı. Bunun sorumlusunun Amerika Başkanı Donald Trump'ın olduğunu söyledi.



İran ile Umman arasında yer alan ve Basra Körfezi’nin dünyaya açıldığı nokta olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinde kritik önem taşıyor.



İran dışında Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretilen petrolün yaklaşık yüzde 80’inin Hürmüz Boğazından geçerek dünya piyasasına taşınıyor.



Hürmüz Boğazı yoluyla taşınan petrolün, dünya petrol ticaretindeki paydası ise yüzde 20'yi buluyor.



ulusal.com.tr