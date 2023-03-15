İran, Rusya ve Çin'den gövde gösterisi

İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek ortak tatbikatı başladı.

İran, Rusya ve Çin'den gövde gösterisi
İran, Rusya ve Çin'den gövde gösterisi / 2023
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 5 gün süreceği duyuruldu.

Bugün başlayan tatbikata İran tarafından ordu ve Devrim Muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının katılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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