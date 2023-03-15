İran, Rusya ve Çin'den gövde gösterisi
İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek ortak tatbikatı başladı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 5 gün süreceği duyuruldu.
Bugün başlayan tatbikata İran tarafından ordu ve Devrim Muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının katılacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıPutin'den sabotaj açıklaması Rusya'dan mesaj gibi talimat Dolar tarifi: Bir kağıt parçası Rusya, ABD İHA'sını düşürdü