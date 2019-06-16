İran, Umman denizinde tankerlere düzenlenen sabotajdan Washington'u sorumlu tuttu. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ı suçlayan açıklamalarına yanıt veren İran Meclis Başkanı Ali Laricani "Tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır" dedi.

Tahran-Washington hattı bu kez, tanker saldırısı nedeni ile gergin. Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin hedef alındığı sabotajdan İran, Washington'u sorumlu tuttu.



Önce ABD Başkanı Donald Trump, Umman Denizi'ndeki saldırı nedeni ile İran'ı suçlamış "İran yaptı" demişti. Washington sabotaj eyleminin İran Devrim Muhafızları'na ait botlarca, gemilere yerleştirilen mayınlar ile gerçekleştiğini iddia etmişti.



Trump'a yanıt İran Meclis Başkanı Ali Laricani'den geldi. Laricani saldırının İran'a yönelik ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı olduğunu söyledi.



Laricani 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattı. "Tarihi kayıtlara göre, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar düşmanlıklarını haklı çıkarmak için Japonya yakınlarında bizzat kendi gemilerini hedef almıştır." dedi.



Laricani "Diplomatik çözüm" çağrısı yapan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da seslendi. "İran'a karşı yapılan ekonomik savaş diplomatik bir adım mı?" diye sordu. Amerika'nın Venezuela'daki girişimlerini hatırlattı. İsrail'le birlikte Filistin'e yönelik müdahalelere dikkat çekti.



ulusal.com.tr