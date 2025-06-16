İran Sağlık Bakanlığı açıkladı: Ölü sayısı 224’e, yaralı sayısı 1277’ye yükseldi

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan karşılıklı saldırılar, üçüncü gününde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği son saldırı dalgasına ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 98 kişi artarak toplamda 224’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 1277’ye yükseldiği belirtildi.