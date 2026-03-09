İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda sivil yerleşim birimlerine ve sosyal altyapıya yönelik yıkımın boyutlarını ortaya koyan resmi verileri yayımladı.

Açıklamada, saldırıların sistematik bir şekilde sivil noktaları hedef aldığı vurgulandı.

İşte İran Kızılayı tarafından paylaşılan ağır bilanço

SİVİL ALTYAPIDA TOPLAM TAHRİBAT

ABD-İsrail saldırıları neticesinde toplam 13 bin 785 sivil noktanın doğrudan hedef alındığı bildirildi.

Hasar gören birimlerin dağılımı şu şekilde

Kaynak: Anadolu Ajansı

