İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü
İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda sivil yerleşim birimlerine ve sosyal altyapıya yönelik yıkımın boyutlarını ortaya koyan resmi verileri yayımladı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Açıklamada, saldırıların sistematik bir şekilde sivil noktaları hedef aldığı vurgulandı.
İşte İran Kızılayı tarafından paylaşılan ağır bilanço
SİVİL ALTYAPIDA TOPLAM TAHRİBAT
ABD-İsrail saldırıları neticesinde toplam 13 bin 785 sivil noktanın doğrudan hedef alındığı bildirildi.
Hasar gören birimlerin dağılımı şu şekilde
- Konutlar: 11 bin 293 birim
- Ticari Birimler: 2 bin 383 birim
- Eğitim Tesisleri: 65 okul
- İnsani Yardım Merkezleri: Kızılay Teşkilatı’na bağlı 13 merkez
Kaynak: Anadolu Ajansı