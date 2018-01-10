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İran savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran'a ait bir savaş gemisinin Hazar Denizi'nde dalgakırana çarptığı bildirildi.

İran savaş gemisi dalgakırana çarptı

 İran'a ait bir savaş gemisinin Hazar Denizi'nde dalgakırana çarptığı bildirildi.

İran'dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'ndeki Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.

Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #demavend #hazar denizi #İranda savaş gemisi kazası
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