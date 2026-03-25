İran, savaşı sona erdirme şartların açıkladı

Üst düzey bir siyasi-güvenlik yetkilisi bugün Press TV muhabirine şunları söyledi:

"İran, savaşı kendi karar verdiği zamanda ve kendi belirlediği şartlar gerçekleştiğinde sona erdirecek ve savaşın bitiş zamanını belirleme yetkisini Trump'a vermeyecektir."

Kaynağa göre, ABD çeşitli diplomatik kanallardan İran'a müzakere talebinde bulundu ve aşırı talepler içeren, ABD'nin savaş meydanındaki yenilgisinin gerçeğiyle örtüşmeyen teklifler sundu.

"GERİLİMİ ARTIRMAK İÇİN BİR ALDATMACA"

"İran, bu teklifleri önceki iki seferde (1404 (Hicri Şemsi) bahar ve kış müzakereleri) olduğu gibi değerlendirmiş ve bunları gerilimi artırmak için bir aldatmaca olarak görmektedir. Zira önceki iki seferde de ABD'nin gerçek müzakere niyeti yoktu ve İran'a askeri saldırı düzenlenmiştir."

"İran, bölgedeki dost bir arabulucu aracılığıyla iletilen ABD teklifine olumsuz yanıt vermiş ve savunmaya devam edip düşmana ağır darbeler vurmaya hazırdır."

İRAN’IN SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN 5 MADDELİK ŞARTI

Tahran yönetimi, savunma sürecinin aşağıdaki şartlar gerçekleşene kadar tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi:

Düşmanın saldırganlığı ve suikastları sona erecek.

Savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulacak.

Savaşın zararları ve tazminatlarının ödenmesi garanti altına alınacak ve net bir şekilde belirlenecek.

Savaşın sona ermesi, tüm cephelerde ve bu mücadelede yer alan tüm direniş grupları için bölge genelinde uygulanacak.

"İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği, İran'ın doğal ve yasal hakkı olacaktır ve karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması da garanti altına alınmalı ve bu tanınmalıdır."

"MÜZAKERE DEĞİL, ŞARTLI SAVUNMA"

İran'ın bu şartları, İkinci Cenevre Müzakereleri turunda (ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta (9 İsfend) saldırmasından birkaç gün önce) karşı tarafa sunulan taleplerin dışındadır.

İran, bu alanda iyi niyetle bulunan tüm arabuluculara, ateşkesin ancak İran'ın şartları kabul edildiğinde olacağını ve bundan önce herhangi bir müzakere yapılmayacağını bildirmiştir.

"Biz, söz konusu şartlar gerçekleşene kadar kendimizi savunmaya devam edeceğiz. İran, savaşı kendi karar verdiği zaman sona erdirecektir, Trump'ın sona erdirmeyi düşündüğü zaman değil."