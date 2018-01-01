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İran Savunma Bakanı: Düşmanlar, İran'ı istikrarsızlaştırmak için kollarını sıvamış

İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı; İran İslam Cumhuriyeti'nin yemin içmiş düşmanlarının halkı eylem ve kargaşaya kışkırtmak için kollarını sıvadığını belirtti.

İran Savunma Bakanı: Düşmanlar, İran'ı istikrarsızlaştırmak için kollarını sıvamış

İran Savunma Bakanı General Hatemi bugün Savunma Bakanlığı yöneticileri ve uzmanlarına hitaben yaptığı konuşmada; ülkede son günlerdeki olaylara işaretle, ulusal dayanışma, birlik ve beraberlikle, yabancıların komplo ve fitnelerini boşa çıkarmak gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı üst düzey müdürleri toplantısında konuşma yapan Hatemi, İran halkının son 40 yılda kanun çerçevesinde haklarını istediğini gösterdiklerini söyledi.

Hatemi, ‘’İstikbar ve ülke düşmanları istikrarsız bir İran hayal ediyorlar bundan dolayı birlik ve beraberlikle komploları ve fitneleri etkisiz hale getirmeliyiz’’ dedi.

Hükümet ve tüm kurumların halkın sorunlarını gidermek için tüm çabasını göstereceğini ifade eden General Hatemi, istikrarın sağlanmasının en iyi yolunun kanunlara riayet, birliğin ve beraberliğin güçlendirilmesi ile mümkün olacağını söyledi./Tesnim Haber Ajansı

Etiketler; #İran Savunma Bakanı #iran #General Hatemi
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