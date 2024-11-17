İran Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye ilk ziyaret

İran ile Suriye arasında son günlerde artan görüşme trafiği dikkat çekiyor. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade, Suriye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü.

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İran Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye ilk ziyaret
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İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade, Suriye’yi ziyaret etti.

Nasırzade, Şam’da Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Suriyeli mevkidaşı General Ali Mahmud Abbas ile görüştü.

Esad ile Nasırzade görüşmesinde bölgedeki savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Esad, bu görüşmede terörün ortadan kaldırılmasının bölgesel ve uluslararası bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Nasırzade ise Suriye'yi direniş ekseninin ana direği olarak tanımladı.

14 Kasım'da da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Hamaney'in özel temsilcisi Ali Laricani, Şam'a gitmiş, Cumhurbaşkanı Esad ile görüşmüş ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'in özel mesajını iletmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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