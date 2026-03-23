İran Savunma Konseyi'nden olası saldırılara karşı Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapatma uyarısı

İran Savunma Konseyi, ülkenin enerji tesislerine, adalarına veya kıyılarına yönelik olası bir saldırıya karşı verilecek askeri karşılığın stratejik sınırlarını çizen yeni bir bildiri yayımladı. Konsey, askeri ve sivil altyapıya yönelik her türlü eyleme gecikmeksizin yanıt verileceğini, çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin deniz trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Savunma Konseyi'nin bildirisinde, ''Natanz nükleer tesisine yapılan saldırıya misilleme olarak Dimona nükleer tesisinin hedef alınmasında ve bundan önce Asaluye'deki enerji altyapılarına verilen yanıtta İran'ın "misilleme" ilkesine bağlılığı ve kararlılığı kanıtlandığı gibi, Savunma Konseyi, elektrik santrallerine ve enerji altyapılarına yönelik her türlü saldırıya kararlı ve yıkıcı yanıt verme taahhüdünü vurgulamakta ve bunun gecikmeden uygulanması konusunda ısrar etmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Bildiride askeri duruşun temeli olarak Bakara Suresi'nin 194. ayetine yer verildi ve şu ifade kullanıldı: "Size saldıranda, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın."

BASRA KÖRFEZİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYINLAMA UYARISI

Düşman unsurların İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunması halinde, Basra Körfezi'ndeki tüm erişim geçitleri ve iletişim hatları mayınlanacak. Bu harekatın, yerleşik askeri uygulamalar gereği kıyılardan bırakılabilen yüzücü mayınlar da dahil olmak üzere her türlü deniz mayını kullanılarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bu planın fiiliyata dökülmesiyle birlikte, tüm Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer bir konuma sürükleneceği, her iki bölgenin de fiilen geçişe kapatılacağı duyuruldu. Konsey, bu eylemin ve ortaya çıkacak kapanmanın tüm sorumluluğunun, tehdidi gerçekleştiren tarafa ait olacağının altını çizdi.

Deniz mayınlarının temizlenmesinin zorluğuna dikkat çekilen açıklamada, ''1980'lerde sınırlı sayıda deniz mayınını temizlemek için 100'den fazla mayın tarama gemisinin başarısızlığa uğraması henüz unutulmamıştır.'' denildi.

Savaşmayan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için tek yolun İran ile koordinasyon kurmak olduğu ifade edildi. Tüm İran milletinin, silahlı kuvvetlerin ve yetkililerin, İslam Devrimi'nin büyük lideri ve Başkomutan'ın emrini yerine getirmek için canları pahasına direnecekleri belirtildi.