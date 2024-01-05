İran Şehitlerini Uğurluyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Tarihi Konuşma

İran'da gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olanlar son yolculuğuna uğurlandı. Törende İran Cumhurbaşkanı Reisi de konuştu. Reisi konuşmasında, "Amerika'nın bölgede başka bir İsrail kurma planı, Kasım Süleymani ve bölgesel güçler tarafından boşa çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Hacı Kasım büyük iş başardı, düşman gaspçı İsrail'i kurduktan sonra başka bir şeye başlamayı planladı. Sahte bir rejim ve Filistin'e 75 yıl süren zulüm... İsrail, Yahudilerin savunulması için oluşturulmuş, adı ve istismarı olan bir topraktır. Yahudilerin ve bölgemizde İslam adı altında bir İslam hilafeti oluşturmak istiyorlardı. Irak ve Suriye'de DEAŞ hareketini ve kendi kendilerini yetiştirmiş olan hareketleri İslam halifeliği olarak yönetmek istiyorlardı. Ancak Hacı Kasım bölgedeki direniş akışını öyle planladı ki, Siyonist rejimin alanı daraldı ve güçlü ve kararlı güçlerin kendisini kuşattığını hissederek saldırganlığını daha fazla sürdüremedi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bugün mazlum ve güçlü Filistin milletinin direnişinin 100. günü.

- Doğru analiz yapmak isteyen her analist, hava ve deniz gücü bulunmayan, kara kuvvetlerinin gücünün yalnızca bir kısmı olan direniş gücünün bugün İsrail'i çaresiz bıraktığını kabul edecektir.

"Bugün Hesap Filistin'in Galip Gelmesidir"

- İsrail, imanın gücüyle kendini ayakta tutmuş etkin bir direniş gücü karşısında çaresiz durumda.

- Bugün hesap, Filistin'in galip gelmesi ve Siyonist rejimin mağlup edilmesi şeklindedir.

- Direnişin büyükleri Hacı Kasım'ı Kudüs Şehidi olarak adlandırdı ve gerçek şu ki, bugün direnişten şahit olduğumuz şey Hacı Kasım'ın yönetimi, eylemleri ve desteğidir.Filistin, Hamas ve Hizbullah'ın onurlandırılması gerekse de, Hacı Kasım'ın rolü eşsiz bir roldü.

- Hacı Kasım, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki hain akışını ve Amerika'nın elini durdurmak için bölgedeki tüm gücü ve kapasitesiyle çalıştı ve gece gündüz çalıştı.

- Bugün bölgenin ve Batı Asya'nın güvenliği Hacı Kasım Süleymani'nin çabalarına borçludur.

"Amerika'nın Bölgede Başka Bir İsrail Kurma Planı..."

- Amerika'nın bölgede başka bir İsrail kurma planı Hacı Kasım ve bölgesel güçler tarafından boşa çıkarılmış, Hacı Kasım ise masanın altına girerek bu planın hayata geçmesine izin vermemişti.

- Düşman İslam Cumhuriyeti'nin gücünü defalarca yaşadı. Sizi temin ederim ki, sevgili insanlar, analiz sevgili generalimiz Sayın Salami'nin işaret ettiği analizin aynısıdır: Düşman her zaman İslam Cumhuriyeti'nin gücünü görür. Bütün dünya İslam Cumhuriyeti'nin gücünü ve kabiliyetini hissediyor.