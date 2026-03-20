İran Silahlı Kuvvetleri'nden suikastlara yanıt: "Saklandığınız yerden çıkarıp cezalandıracağız"

İran Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Sözcüsü, İranlı yetkililere ve askeri komutanlara yönelik suikastların ardından bir açıklama yayımladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Sözcüsü, son dönemde ülke yetkililerine ve askeri komutanlara yönelik gerçekleştirilen suikastlara ilişkin bir açıklama yaptı. 

İranlı yetkililerin yaşam tarzı ile ABD ve İsrailli yöneticilerin durumunun karşılaştırıldığı açıklamada, karşı tarafın yöneticilerinin korunmak için yeraltına çekildiği öne sürüldü. Sözcü, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ve yöneticileri, tıpkı halk gibi, halkın arasında ve halkla birlikte yaşarlar. Onlar, Siyonist terör rejimi ve suçlu ABD'nin yetkilileri ve yöneticileri gibi değildir. Onlar, kahraman İran milletinin direnişi ile silahlı kuvvetlerin gücü, iradesi ve cesareti karşısındaki acizlikleri yüzünden yer altına ve sığınaklara saklanmakta ya da halkı kendilerine siper etmektedirler." ifadelerini kullandı.

SUİKASTLAR ÇARESİZLİĞİN SONUCU

Üst düzey askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırıların düşmanın sahadaki durumunu yansıttığını ifade eden sözcü, suikast eylemlerini çaresizliğin bir kanıtı olarak değerlendirdi: "Ülke yetkililerinin ve yöneticilerinin ile İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin bazı komutanlarının suikastle öldürülmesi, düşmanın gücünü göstermez; aksine onun çaresizliğinin, perişanlığının ve alçaklığının bir sonucudur."

Açıklamada askeri personelin ve yetkililerin takip edildiği belirtilerek "Sizin korkak yetkililerinizi ve komutanlarınızı, alçak pilotlarınızı ve askerlerinizi gözetim altında tutuyoruz. Kararlılıkla, geçmişteki güçlü ve ezici saldırılarımızı size karşı sürdürmekle birlikte, sizi saklandığınız yerlerden ve sığınaklardan aşağılanmış, horlanmış ve rezil bir halde çıkarıp çirkin eylemlerinizin cezasını vermemiz çok da uzak olmayacaktır. Artık, sizin hakkınızda sahip olduğumuz bilgiler doğrultusunda, dünyadaki gezi alanları, mesire yerleri ve turistik merkezler de sizin için güvenli olmayacaktır." ifadeleriyle olası operasyonların sinyali verildi.

