İran: Sınırlarımız kara ablukasına geçit vermez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik olası kara ablukası planlarının, ülkenin devasa sınır hattı uzunluğu nedeniyle başarıya ulaşamayacağını belirtti

Toygu Ökçün
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’un kuşatma hedeflerini coğrafi verilerle çürüten çarpıcı bir kıyaslamaya gitti. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik ve askeri kapasitesinin, İran'ın sahip olduğu binlerce kilometrelik sınır hattını tam anlamıyla kontrol altına almaya yetmeyeceğini belirtti.

ABD KITASI ÜZERİNDEN ÇARPICI KIYASLAMA

Açıklamasında ABD coğrafyası üzerinden bir örnekleme sunan Kalibaf, olası bir ablukanın ölçeğini şu verilerle analiz etti:

Duvar Senaryosu: New York’tan batı kıyısına ve Los Angeles’tan doğu kıyısına uzanan iki devasa duvar inşa edildiği varsayıldığında, bu hattın toplam uzunluğu 7 bin 755 kilometrede kalmaktadır.

Sınır Farkı: Kalibaf, ABD kıtasını boydan boya iki kez kat eden bu hayali hattın toplamının, İran’ın mevcut sınır hattından hala yaklaşık bin kilometre daha kısa olduğuna dikkat çekti.

ABLUKA GİRİŞİMİNDE BAŞARI ŞANSI

Meclis Başkanı, bu denli geniş bir coğrafi yapıyı ve uzun sınır hattını abluka altına alma girişiminin ABD açısından operasyonel bir başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti. Kalibaf, coğrafi gerçeklerin Washington’un askeri planlarının önünde aşılması imkansız bir engel olarak durduğunu ifade ederek, böylesine sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya alma noktasında ABD'nin başarılı olamayacağını kesin bir dille yineledi.

CHP'de rozet krizi! Özel takmıştı: Üyelik süreci durdurulduCHP'de rozet krizi! Özel takmıştı: Üyelik süreci durdurulduGündem
Londra merkezli gazetenin sahibinden çalışanlarına: "Ya İsrail'i destekleyin ya istifa edin"Londra merkezli gazetenin sahibinden çalışanlarına: "Ya İsrail'i destekleyin ya istifa edin"Dünya
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulunduBatman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulunduGündem
iran abd
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: "Köklü çözüm için siyasal alana örgütlü müdahale"
"Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getiriliyor
Ederson sezonu kapattı, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza
Katil İsrail'in Sumud saldırısına TBMM'den kınama
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye
Toplam rezervler 171 milyar dolara geriledi
İstanbul’da 1 Mayıs kutlama yerleri açıklandı
Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Doğu Perinçek'ten Camara için taziye mesajı
Çok Okunanlar
Meteoroloji yarın için uyardı: 35 ile gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji yarın için uyardı: 35 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum