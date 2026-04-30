İran: Sınırlarımız kara ablukasına geçit vermez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’un kuşatma hedeflerini coğrafi verilerle çürüten çarpıcı bir kıyaslamaya gitti. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik ve askeri kapasitesinin, İran'ın sahip olduğu binlerce kilometrelik sınır hattını tam anlamıyla kontrol altına almaya yetmeyeceğini belirtti.

ABD KITASI ÜZERİNDEN ÇARPICI KIYASLAMA

Açıklamasında ABD coğrafyası üzerinden bir örnekleme sunan Kalibaf, olası bir ablukanın ölçeğini şu verilerle analiz etti:

Duvar Senaryosu: New York’tan batı kıyısına ve Los Angeles’tan doğu kıyısına uzanan iki devasa duvar inşa edildiği varsayıldığında, bu hattın toplam uzunluğu 7 bin 755 kilometrede kalmaktadır.

Sınır Farkı: Kalibaf, ABD kıtasını boydan boya iki kez kat eden bu hayali hattın toplamının, İran’ın mevcut sınır hattından hala yaklaşık bin kilometre daha kısa olduğuna dikkat çekti.

ABLUKA GİRİŞİMİNDE BAŞARI ŞANSI

Meclis Başkanı, bu denli geniş bir coğrafi yapıyı ve uzun sınır hattını abluka altına alma girişiminin ABD açısından operasyonel bir başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti. Kalibaf, coğrafi gerçeklerin Washington’un askeri planlarının önünde aşılması imkansız bir engel olarak durduğunu ifade ederek, böylesine sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya alma noktasında ABD'nin başarılı olamayacağını kesin bir dille yineledi.