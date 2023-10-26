İran Siyonist Yalanların Hedefinde

Filistinlilerin direnişini terörize etmek için başlatılan operasyonun hedeflerinden biri de İran. Biden ve Netanyahu ekibi, Tahran yönetimini terörist olarak göstermeye çalışıyor.



Atlantik cephesi bu algının temelini Filistin direniş gruplarını terörist ilan ederek oluşturmaya çalışıyor. Bu çağrı ile yandaş toplamaya, topladıklarını da İran düşmanlığında buluşturmaya çalışıyor. İsrailli, yöneticiler basın toplantılarında Aksa Tufanı Operasyonu’nun İran tarafından organize edildiğini savunuyor. Son açıklama ise İsrail Savunma Kuvvetleri’nden geldi. Sözcü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Hamas'a maddi, teknolojik ve eğitim olarak destek verdiğini belirtti. İran'ın Hamas'a istihbarat paylaşımı yaptığını kaydetti.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Vahid Celalzade, savaşı ABD’nin yönettiğini belirtti. Yalanlara karşı direniş örgütlerinin sabrının taşmak üzere olduğunu belirtti. HAMAS ve Hizbullah liderleri ile görüştü. Direniş Hareketinin tavrının bölgedeki gidişatı etkileyeceğini vurguladı.



İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney de Batı cephesini uyardı. Hamaney, "Siyonist rejim çöktüğü için Batılı şeytani hükümetlerin başkanları sürekli olarak işgal altındaki topraklara seyahat ediyor" dedi. Batı'nın İsrail zorbalığına karşı zaferin Filistin ulusunun olacağını söyledi.



Ayrıca İran, ABD’nin “uyarı” söylemlerini yalanladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırılarla ilgili Hamaney'e uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ABD Başkanı Biden'dan "uyarı" değil, "rica" mesajı alındığını aktardı.