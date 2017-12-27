İran'ın başkenti Tahran, gece yarısı saat 01.52'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, kaynağı yerin 12 kilometre derinliğinde olan 4,2 büyüklüğündeki deprem, İran'ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Kerec, Şehriyar, Robat karim ve İslamşehir kentlerinde de hissedildi.



Sözü geçen deprem sonucu Tahran halkı evlerini terk ederek geceyi sabaha kadar sokaklarda geçirmeyi tercih etti.



Böylece Tahran 1 hafta arayla iki kez deprem ile sarsıldı.



Bu doğrultuda Tahran’da bir araya gelen Kriz Yönetim Teşkilatı üyeleri ise yayınladıkları bir bildiri vasıtasıyla meydana gelecek her türlü sorun ile felakete karşı tamamen hazırlıklı olduklarını duyurdu.



ulusal.com.tr