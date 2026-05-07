İran: "Tekrarlanan hatalar sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir."

İran'ın güney bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve duyulan patlama seslerinin ardından Tahran yönetiminden üst düzey bir uyarı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, düşmanın hata yapması halinde eskisinden çok daha şiddetli bir yanıt alacağını duyurdu.

Simge Sarıyar
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen bilgilere göre, Hürmüzgan Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Keşm Adası'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile "düşman unsurları" olarak tanımlanan gruplar arasında sıcak çatışma çıktı.

Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ve ülkenin güneyindeki saldırıların ardından İran cephesinden tepki gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, meydana gelen olaylar üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan resmi bir açıklama yaptı. Olası bir ihlal durumunda verilecek karşılığın boyutuna değinen Azizi, düşmanın yeni bir hata yapması durumunda öncesinden daha sert bir tepkiyle karşılaşacağını belirtti.

"CEVABI DAHA SERT VE YIKICI HALE GETİRİR"

Güvenlik krizine dair net bir uyarıda bulunan İranlı yetkili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşman unsurlarına doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Tekrarlanan hatalar farklı bir karşılık doğurmaz; sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir."

