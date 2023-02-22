İran'dan o ülkelere "terör" yaptırımı

İran, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki bazı kurum ve kişilere “terörü ve terörist grupları desteklemek, İran halkına karşı terör eylemlerini ve şiddeti kışkırtmak ve teşvik etmek, İran’ın iç işlerine karışmak, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yaymak” gerekçesiyle yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İngiltere ve AB ülkelerindeki 13 kurum ile 23 üst düzey kişi hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının, ilgili makamların onayları doğrultusunda ve mütekabiliyet ilkesi esasınca alındığı belirtilen açıklamada, yaptırımın gerekçeleri arasında “terörü ve terörist grupları desteklemek, İran halkına karşı terör eylemlerini ve şiddeti kışkırtmak ve teşvik etmek, İran’ın içişlerine karışmak, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yaymak ile ülkeye yönelik yaptırımların tırmandırılmasına katkı vermek” gibi nedenler sayıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu 13 kurum ve 23 kişiye yönelik yaptırımların "vize yasağı, İran'a girişlerinin yasaklanması ve İran'daki mal varlıklarına el konulmasını da içerdiği" aktarıldı.

Yaptırımlara tabi olan kurumlar listesinde, "NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı (SACEUR), Alman Ordusu Ulusal Komutanlığı ve Genel Uzay Operasyonları Bölümü, Alman silah şirketi Maffei Wegmann Kraus" adlı kurum ve kuruluşlar yer aldı.

Yaptırım uygulanan kişiler listesinde ise "Fransa'dan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Fransa'da Sanayiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, Alman Parlamentosu üyesi Roderich Kiesewetter, Alman Parlamentosu üyesi Renata Alt, İngiltere'den Kraliyet Deniz Kuvvetleri Hava Üssü Komutanı Stuart Irwin ve yine İngiltere'den Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Philip Dennis gibi isimler dikkat çekti.

Avrupa Birliği, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve göstericilere verilen idam cezaları nedeniyle 20 Şubat’ta İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin de aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, AB ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.