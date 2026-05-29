İran: Trump'ın iddiasının aksine ABD ile anlaşmaya varılmadı

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığına dair beyanlarının aksine anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığına dair beyanlarının aksine henüz anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'la olası bir anlaşma hakkındaki son iddialarının doğru olmadığını yazdı.

"SAHTE BİR ZAFER SERGİLEME ÇABASI"

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın beyanlarını "doğru ve yalanın karışımı" olarak nitelendirip, ABD Başkanı'nın "sahte bir zafer sergileme çabası" içinde olduğunu ifade etti.

Mutabakat metninin "taahhüt karşılığı taahhüt" çerçevesinde hazırlandığını aktaran İranlı kaynaklar, Tahran'ın mutabakatı henüz onaylamadığını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI MADDESİ DOĞRU DEĞİL

Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret almadan trafiğe açacağına dair iddiasının doğru olmadığı, mutabakat metninde böyle bir maddenin bulunmadığı ve İran'ın ablukanın kaldırılmasının ardından önceden belirlenmiş kendi düzenlemelerine göre Boğazı yeniden açacağı aktarıldı.

