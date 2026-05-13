İran, Türkiye bağlantılı MOSSAD ajanını idamla cezalandırdı

İran’da İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan ve Türkiye bağlantıları da bulunan İhsan Efreşte’nin idam edildiği bildirildi. İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, soykırımcı İsrail'in hizmetindeki Efreşte’nin sorgu görüntülerini ve Mossad’la ilişkisine dair ayrıntılı ifadelerini yayımladı.

EFREŞTE, MOSSAD’LA İLK TEMASINI TÜRKİYE’DE KURDUĞUNU ANLATTI:

“Türkiye’deki ilk temasın ardından yaklaşık bir hafta sonra ilk Mossad subayı benimle iletişime geçti. Parazitli bir sesle konuşuyordu. Özgeçmişim, eğitim geçmişim, yaşadığım yer, işlerim ve aile üyelerimin çalışma geçmişi hakkında sorular sorarak tam bir istihbarat sorgulaması yaptı.”

SİBER UZMAN KILIFIYLA İHANET TALİMATI

Mizan’a göre Mossad, Efreşte’ye İran’a dönüp “hassas bir kuruma” sızma talimatı verdi. Katil İsrail'in istihbarat ağı, bu kapsamda kendisine bin avro ödeme yaptı. Efreşte’nin daha sonra internet üzerinden çeşitli casusluk eğitimleri aldığı ifade edildi. Haberde; gizli fotoğraf çekimi, şifreli iletişim, bilgi aktarımı, konum paylaşımı ve kripto para faaliyetleri gibi alanlarda eğitildiği belirtildi.

Efreşte’nin ilk dönemde internet tabanlı taksi şoförü kılığında faaliyet yürüttüğü, daha sonra ise askeri bir kuruma bağlı şirkette siber uzman olarak işe girdiği aktarıldı. Siyonistlerin talimatıyla burada çalışan personelin kimlik bilgileri, kurumun organizasyon şeması ve görev alanları Mossad’a aktarılmaya çalışıldı.

“KOD ADIM JAMES’Tİ”

Mizan’ın haberine göre Efreşte, Mossad’daki kod adının “James” olduğunu söyledi. İran makamları teknik incelemelerde yüzlerce elektronik mesajlaşma kaydına ulaşıldığını belirtti. Casusun, bölge halklarının güvenliğini hiçe sayarak yürüttüğü bu faaliyetler, istihbarat birimlerinin radarına takıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GİZLİ KARŞILAMA

Efreşte, Mossad’ın güvenini kazandıktan sonra yeniden Türkiye’ye gönderildiğini anlattı. İfadesine göre çalıştığı kurumdan “İstanbul’da daire alım-satımı yapacağı” gerekçesiyle izin aldı ve Tahran’dan İstanbul’a uçtu. Efreşte, İstanbul Havalimanı’na vardığında kendisini bir minibüsün karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İran istihbaratı tarafından takip ediliyor olabileceğim söylendi. Güvenlik protokollerine uymam istendi. Bana yeni bir telefon ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aktarmalı Nepal uçak bileti verdiler.”

Efreşte, Mossad ajanlarının talimatıyla Nepal’in başkenti Katmandu’ya geçti. Uçuş boyunca üç Mossad subayının kendisine eşlik ettiğini söyledi. Haberde, Katmandu’dan Pokhara’ya götürülen Efreşte’nin burada bir “güvenli evde” tutulduğu, telefon ve bilgisayar erişiminin kesildiği ve yüz yüze yeni eğitimler aldığı öne sürüldü.

İHANETİN SONU: DARAĞACI

İran makamları, Efreşte’nin uzun süre güvenlik birimleri tarafından izlendiğini açıkladı. Mizan’a göre şüpheli mali hareketler, Yahudilerle temas, İbranice öğrenme girişimleri, Güneydoğu Asya bağlantılı kripto para işlemleri ile Türkiye ve BAE’deki hareketliliği nedeniyle takibe alındı.

Haberde, Nepal’den yeniden İstanbul’a geçen ve ardından Tahran’a dönen Efreşte’nin, İmam Humeyni Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemenin, Efreşte’yi İsrail lehine casusluk, “muharib” (Devlete/Allah’a karşı savaş açan) ve “yeryüzünde bozgunculuk” suçlamaları kapsamında idama mahkum ettiği kaydedildi. Siyonist şebekeye hizmet ederek kendi halkına ve bölgesine ihanet eden casusun cezası, çarşamba sabahı infaz edildi. Adalet, bölge üzerinde kanlı planlar kuranların iş birlikçisi üzerinde tecelli etti.