"İran-Türkiye ilişkileri kapsamlı ve stratejiktir" Bu açıklama, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi’den geldi. Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Musevi, Türkiye’nin İran’dan petrol alımı konusunda çelişkisinin olmadığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, haftalık olağan basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye'nin İran'dan petrol alımı tutumuna ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Musevi, stratejik birliktelik mesajı verdi.



"Komşumuz aynı zamanda yakın dostumuz olan Türkiye ile ilişkilerimiz kapsamlı ve stratejiktir." diyen İranlı Sözcü, "Stratejik işbirliği örneklerinden biri de enerji alanıdır. Şu anda resmi düzeyde onların tutumunda herhangi bir çelişkiye rastlamadık ve geleceği beklemeliyiz." yanıtını verdi.



ABD ile müzakere haberlerini yalanlayan İranlı Sözcü, İran ile ABD arasında müzakere yapılmasının imkansız olduğunu kaydederek, İran’ın arabuluculuk aşamasında olmadığını vurguladı.



Yakup Aslan / Tahran

ulusal.com.tr