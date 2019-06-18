Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıracağını duyuran İran, 300 kilogram sınırını aşacağını açıkladı. Amerika'dan ise tepki gecikmedi. Amerika, İran'ı şantaj yapmakla suçlayarak ülke üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.

İran, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum seviyesini aşacağını açıkladı.



Uranyum üretim kapasitesini 4 katına çıkardıklarını belirten İran Atom ve Enerji Kurumu, temmuz ayı ile birlikte 300 kilogram sınırının aşılacağını duyurdu.



Açıklamada, İran'ın ikinci aşamaya geçmeyi beklediğinin altı çizildi. Ülkenin artık Avrupa'dan gelecek adımları daha fazla beklemeyeceği vurgulandı.



İran aldığı kararı 27 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyacak.



Öte yandan İran'ın kararına Amerika'dan cevap geldi.



İran'ın bu kararını şantaj olarak nitelendiren Amerika, buna karşılık olarak uluslararası baskının artırılması gerektiğini kaydetti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'ın uranyum zenginleştirme planlarının imkân dâhilinde olduğunu çünkü nükleer anlaşmanın, İran'ın üretim kapasitesine dokunmayarak buna olanak sağladığını ifade etti.



Aynı zamanda İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu da, İran'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu, "İran tehditlerini gerçekleştirir ve anlaşmayı çiğneyecek olursa uluslararası kamuoyu daha önceden karar verilmiş yaptırım mekanizmasını derhal devreye sokmalıdır" şeklinde konuştu.





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