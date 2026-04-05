İran uyardı: "Hürmüz gibi Babülmendep Boğazı'nı da kapatırız"

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehditlerini hayata geçirmesi durumunda, Hürmüz Boğazı ile birlikte Babülmendep Boğazı’nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu

Toygu Ökçün
İran uyardı: "Hürmüz gibi Babülmendep Boğazı'nı da kapatırız"
İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın enerji tesislerini hedef alan beyanatlarına ilişkin resmi bir değerlendirme yayımladı. Velayeti, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Direniş Cephesi"nin bölgedeki stratejik boğazlara yönelik yaklaşımını ilan etti.

"ENERJİ AKIŞI TEK BİR HAREKETLE SEKTEYE UĞRAYABİLİR"

Velayeti, Beyaz Saray’ın askeri müdahale seçeneklerini masada tutmasına karşılık, küresel enerji ve ticaret güvenliğinin İran’ın kontrolündeki stratejik noktalar üzerinden etkilenebileceğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babülmendep'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

Trump yönetiminin İran’ın enerji kapasitesine yönelik "saldırı tehditleri" sonrasında gelen bu açıklama, Tahran’ın savunma doktrininde Babülmendep Boğazı’nı da Hürmüz ile eşdeğer bir operasyonel saha olarak gördüğünü teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

