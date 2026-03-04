İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

Tel Aviv, bu gece de İran'ın füzeleri altında ışıl ışılTel Aviv, bu gece de İran'ın füzeleri altında ışıl ışılDünya
UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır cezaUEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır cezaSpor
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenlediİran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenlediDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran hürmüz boğazı Hürmüz Boğazı ABD İran
Günün Manşetleri
İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU
TEL AVİV, BU GECE DE İRAN'IN FÜZELERİ ALTINDA IŞIL IŞIL
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
İşte İran'ın vurduğu tüm üsler ve askeri hedeflerin listesi
Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı
''Karşılıklı saldırılar dursun diplomasiye dönülsün''
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
Şubat ayı enflasyon verileri belli oldu
FETÖ'nün kara kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Çok Okunanlar
İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU
TEL AVİV, BU GECE DE İRAN'IN FÜZELERİ ALTINDA IŞIL IŞIL TEL AVİV, BU GECE DE İRAN'IN FÜZELERİ ALTINDA IŞIL IŞIL
Yarın saatlerce elektrik olmayacak Yarın saatlerce elektrik olmayacak
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar...
Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak! Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak!